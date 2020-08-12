AÖF sınavsız İkinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Anadolu Üniversitesinin sınavsız ikinci üniversite programına kayıt yaptırmak isteyen adaylar, aof.anadolu.edu.tr adresinden 'Kayıt Otomasyonu' bağlantısı üzerinden “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını yapacaklar.



AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. İnternet başvuru işlemleri saat 09.00'da başlayıp 16 Ekim saat 17.00'de sona erecek.

Adaylar, aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE LİSANS PROGRAMLARI

-Felsefe

-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-Sağlık Yönetimi

-Sosyoloji

-Türk Dili ve Edebiyatı

-Yönetim Bilişim Sistemleri

-Tarih

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI



- Acil Durum ve Afet Yönetimi



- Adalet



- Aşçılık



- Bankacılık ve Sigortacılık



- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı



- Coğrafi Bilgi Sistemleri



- Dış Ticaret

- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon



- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık



- Halkla İlişkiler ve Tanıtım



- İlahiyat



- İnsan Kaynakları Yönetimi



- İş Sağlığı ve Güvenliği



- İşletme Yönetimi



- Kültürel Miras ve Turizm

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,



a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,



b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,



c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;



Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,



Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.