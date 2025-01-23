AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2025 AÖF güz dönemi final sınavı sonuç tarihi)
Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tamamlanacak. Sınava giren binlerce öğrenci, "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, 2025 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesine bağlı Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 18-19 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşti.
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI
2024-2025 eğitim öğretim yılı AÖF final sınav takvimi uygulandı.
Anadolu Üniversitesi tarafından, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlendi.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.
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