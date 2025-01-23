AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2025 AÖF güz dönemi final sınavı sonuç tarihi)

2025 AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesine bağlı Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 18-19 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?



AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşti.



Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek.

