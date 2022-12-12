AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 AÖF güz dönemi sınav sonucu sorgulama)

AÖF sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. 10-11 Aralık'ta tamamlanan AÖF sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi merak ediliyor.
AÖF güz dönemi sınav sonuçlarıyla ilgili üniversite tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
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AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti