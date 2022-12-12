AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 AÖF güz dönemi sınav sonucu sorgulama)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuçların açıklanacağı tarih gündemde yer almaya başladı. 10-11 Aralık tarihlerinde tamamlanan AÖF sınavlarının ardından, sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 AÖF güz dönemi sınav sonucu sorgulama)

için tarih araştırmaları sürüyor. 10-11 Aralık'ta tamamlanan AÖF sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi merak ediliyor.

AÖF güz dönemi sınav sonuçlarıyla ilgili üniversite tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 AÖF güz dönemi sınav sonucu sorgulama) - 1

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...