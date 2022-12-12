AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 AÖF güz dönemi sınav sonucu sorgulama)

AÖF sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. 10-11 Aralık'ta tamamlanan AÖF sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?



AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Anadolu Üniversitesi tarafından 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi merak ediliyor.



AÖF güz dönemi sınav sonuçlarıyla ilgili üniversite tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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AÖF SINAV GEÇME NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 Geçti



77 – 83 AB 3,70 Geçti



71 – 76 BA 3,30 Geçti



66 – 70 BB 3,00 Geçti



61 – 65 BC 2,70 Geçti



56 – 60 CB 2,30 Geçti



50 – 55 CC 2,00 Geçti



46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti



40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti



33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti