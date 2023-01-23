AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF final sınavı sonuç tarihi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 21-22 Ocak tarihleri arasında 81 ilde yüz yüze gerçekleştirilen sınavlarla tamamlanan AÖF güz dönemi sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF final sınavı sonuç tarihi)

sonuçları, 21-22 Ocak tarihlerinde sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Fakültesi üzerinden ön lisans ve lisans programında alan öğrenciler, final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından 81 ilde gerçekleştirilen AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF final sınavı sonuç tarihi) - 1

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak. sonuçları basılı olarak veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek.

Sonuçlar erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar dönemi ara sınavı: 15-26 Nisan 2023

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 27-28 Mayıs 2023

Yaz okulu sınavları: 19 Ağustos 2023

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