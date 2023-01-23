AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF final sınavı sonuç tarihi)

AÖF sonuçları, 21-22 Ocak tarihlerinde sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi üzerinden ön lisans ve lisans programında eğitim alan öğrenciler, final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?



AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Anadolu Üniversitesi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak. Sınav sonuçları basılı olarak veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek.



Sonuçlar erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.



AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ



Bahar dönemi ara sınavı: 15-26 Nisan 2023



Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 27-28 Mayıs 2023



Yaz okulu sınavları: 19 Ağustos 2023