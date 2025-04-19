AÖF soru ve cevapları: Anadolu Üniversitesi 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav soruları ne zaman yayınlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF ) 2024-2025 bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara katılan öğrenciler, soruların ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.​

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Anadolu Üniversitesi, geçmiş dönemlerde sınav soruları ve cevap anahtarlarını genellikle sınavların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde erişime açmaktadır. Bu uygulamanın 2025 bahar dönemi ara sınavları için de geçerli olması bekleniyor. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, üniversitenin resmi e-öğrenme platformu olan ekampus.anadolu.edu.tr adresinden PDF formatında yayınlanacak.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçlarının ise sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde açıklanması öngörülmektedir. Öğrenciler, sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya Anadolu Mobil uygulaması üzerinden öğrenebileceklerdir.