AÖF tek ders sınavı ne zaman? 2023-2024 bahar dönemi tek ders sınavları

AÖF bahar dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı, ardından ise yaz okulu sınavları yapıldı. Öğrenciler şimdi ise tek ders sınavı olup olmadığını merak ediyor. Peki, AÖF tek ders sınavı ne zaman?

AÖF tek ders sınavı ne zaman? 2023-2024 bahar dönemi tek ders sınavları

Anadolu Üniversitesi Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; bahar dönemi final sınavları ve yaz okulu sınavları sona erdi. Sınavların ardından değerlendirme işlemleri de sona erdi ve sonuçlar adayların erişimine açıldı.

AÖF TEK DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.

Öta yandan AÖF'te tek ders sınavı da yapılmıyor.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi.

AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.

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