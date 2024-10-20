AÖF vize sınavları ne zaman? Açıköğretim 2024-2025 güz dönemi ara sınav tarihi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, Güz Dönemi Ara Sınavlarında ter dökecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınav takvimi...



AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?



Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024



Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025



AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?



Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025