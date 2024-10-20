AÖF vize sınavları ne zaman? Açıköğretim 2024-2025 güz dönemi ara sınav tarihi
Açıköğretim 2024-2025 güz dönemi ara sınav tarihi pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF Güz Dönemi sınavlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gözler şimdi yeni dönem AÖF vize sınav tarihlerinde. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, Güz Dönemi Ara Sınavlarında ter dökecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınav takvimi...
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
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