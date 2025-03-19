AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri

Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gözler şimdi yeni dönem AÖF vize sınav tarihlerinde.



AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025’te yapılacak.



AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Dönem sonu final sınavları ise 24-25 Mayıs’ta organize edilecek.



YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU



Yaz okulu sınavları da 16 Ağustos’ta yapılacak.