AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için yaz okulu heyecanı başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, özellikle sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler gözlerini Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulacak yaz okulu kayıt tarihlerine çevirdi. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından, düşük not aldığı ya da başarısız olduğu dersleri telafi etmek isteyen binlerce AÖF öğrencisi yaz okulundan yararlanmayı planlıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt takvimi belli oldu. Final sınavlarının tamamlanmasının ardından, başarısız olduğu veya not yükseltmek istediği dersler için yaz okuluna başvuracak öğrenciler, kayıt işlemlerini 30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla gerçekleştirebilecek.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Yaz okulu kayıtları, 04 Temmuz 2025 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için öğrencilerin hem ders seçimini yapması hem de kayıt ücretini belirtilen süre içinde ödemesi gerekiyor. Kayıt sürecini eksiksiz tamamlamayan öğrenciler yaz okulundan faydalanamayacak.
Yaz okulunda açılacak dersler, sınav tarihleri ve ücret detayları Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrencilerin süreçte mağduriyet yaşamamaları için kayıt takvimini yakından takip etmeleri önemle vurgulanıyor.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisi oluşmayacak, dolayısıyla hiçbir öğrenci sadece ödeme yaparak kayıt işlemini tamamlayamayacak. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısına girerek almak istedikleri dersleri belirlemek zorunda.
Yaz okulu kapsamında öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Ders seçim işleminin ardından sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme bilgileriyle birlikte kayıt ücreti yatırılarak süreç tamamlanacak.
Öğrencilerin ders seçim ve ödeme adımlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri, kayıtlarının geçerli sayılması açısından büyük önem taşıyor.
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