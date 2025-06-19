AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Yaz okulu kayıtları, 04 Temmuz 2025 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için öğrencilerin hem ders seçimini yapması hem de kayıt ücretini belirtilen süre içinde ödemesi gerekiyor. Kayıt sürecini eksiksiz tamamlamayan öğrenciler yaz okulundan faydalanamayacak.



Yaz okulunda açılacak dersler, sınav tarihleri ve ücret detayları Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrencilerin süreçte mağduriyet yaşamamaları için kayıt takvimini yakından takip etmeleri önemle vurgulanıyor.



AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisi oluşmayacak, dolayısıyla hiçbir öğrenci sadece ödeme yaparak kayıt işlemini tamamlayamayacak. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısına girerek almak istedikleri dersleri belirlemek zorunda.



Yaz okulu kapsamında öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Ders seçim işleminin ardından sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme bilgileriyle birlikte kayıt ücreti yatırılarak süreç tamamlanacak.



Öğrencilerin ders seçim ve ödeme adımlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri, kayıtlarının geçerli sayılması açısından büyük önem taşıyor.