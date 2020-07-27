AÖF yaz okulu kayıtları için yarın son gün (AÖF yaz okulu sınav merkezi güncelleme işlemi nasıl yapılır?)

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları geçtiğimiz hafta başladı. AÖF, bu sene üç ders sınavı yapılmaması kararı aldı. Öğrenciler, geçer not alamadıkları dersleri için yaz okulu aracılığıyla dönemi tamamlayabilecek.

Yaz okulu kayıtları, 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL OLACAK?

Corona virüs tedbirleri dahilinde, açıköğretim sınavları bahar döneminde, online olarak yapılmıştı. Öğrenciler, yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre yaz okulu sınavlarının, yüz yüze yapılması planlanıyor. Ancak salgının durumuna göre tekrar bir karar değişikliğiyle sınavlar online yapılabilir.

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AÖF SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Fakültenin, yaz okuluyla ilgili öğrencilere yayınladığı yeni duyuruya göre sınav merkezi güncelleme işlemleri başladı.

Yüz yüze yapılması planlanan sınavlar için öğrenciler 'aof.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden öğrenci otomasyonu sistemini kullanarak 'sınav merkezi güncelleme' işlemini gerçekleştirebilecek.

Sınav merkezi güncelleme işlemleri 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?



AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, belirtilen başvuru tarihleri aralığında 'https://aof.anadolu.edu.tr/kayit' adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek.



Öğrenciler yaz okulunda en fazla beş ders alabilecek.

AÖF YAZ OKULU KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Pandemi şartlarının elvermesi durumunda sınavların yüz yüze yapılması planlanıyor.

AÖF YAZ OKULU HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?



AÖF yaz okulu ücretlerine bu sene zam yapılmadı, ücretle 2018-2019 öğretim yılıyla aynı kaldı. Harç ücreti alınan ders saysına göre değişiklik gösteriyor.



Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti:



Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.



Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.



Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.



Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.



Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.