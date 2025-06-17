AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 2025 yaz okulu kayıt takvimi

2024-2025 Eğitim yılının Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavlarını geride bırakan öğrenciler yaz okulu takvimini araştırıyor. Takvime göre, AÖF yaz okulu kayıtları haziran ayının son günlerinde başlayacak. AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ 2025 NE ZAMAN? AÖF yaz okulu sınavı için kayıt işlemleri 30 Haziran'da başlayacak, 4 Temmuz'a kadar sürecek. AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, Yaz Okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

DERS SEÇİM SÜRECİ



Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:



Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.



İkinci aşamada ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyeceksiniz.



Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir.



Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.