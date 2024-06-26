AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu çevrimiçi ve yüz yüze başvuru tarihleri 1 Temmuz Pazartesi ile 5 Temmuz Cuma günleri arasında alınacak.
Ders seçimi 05 Temmuz 2024 tarihi saat 22:00’ye kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.
▪ Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
▪ Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.
GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirebilir.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.
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