AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu çevrimiçi ve yüz yüze başvuru tarihleri 1 Temmuz Pazartesi ile 5 Temmuz Cuma günleri arasında alınacak.

Ders seçimi 05 Temmuz 2024 tarihi saat 22:00’ye kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.



▪ Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

▪ Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.



GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;



Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.



Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.