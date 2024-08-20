AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2024: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları geri sayım başladı. AÖF bahar dönemi final sınavlarının ardından başlayan yaz okulu tamamlandı. Yaz okulu sonrasında sınava katılım sağlayan öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını bekliyor. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2024: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 yaz okulu sınav sonuçları, 'nin yaz okulunu tamamlayan ve daha sonrasında sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, 17 Ağustos'ta yapılan AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde AÖF yaz okulu sunav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2024: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

NASIL SORGULANIR?

2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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