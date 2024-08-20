AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2024: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin yaz okulunu tamamlayan ve daha sonrasında sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, 17 Ağustos'ta yapılan AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti.



Bu yıl da benzer şekilde AÖF yaz okulu sunav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.

