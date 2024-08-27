AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi'nden sonuç duyurusu geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AÖF yaz okulu sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

17 Ağustos'ta tamamlanan Anadolu Üniversitesi Fakültesi yaz okulu ilan edildi. Sonuçların ilan edilmesi ile adayların araştırmaları da hız kazandı.

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılmıştı.

Adaylar, 2023-2024 Yaz Okulu Sınav sonuçlarına aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebiliyor.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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