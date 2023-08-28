AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları, 19 Ağustos Cumartesi günü yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayanlar, sonuç tarihine odaklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

19 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yaz okulu sınavının ardından gözler 'nden gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta yapılan yaz okulu sınavının sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmıştı.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA

değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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