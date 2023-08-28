AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA



Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.



Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.