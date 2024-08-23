AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?  2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuç tarihi merak ediliyor. Sınava katılım sağlayan açık öğretim öğrencileri, yaz okulu sınavına dair duyuruları yakından takip ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?  2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum

Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 1 Temmuz'da başlayan yaz okulu dersleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi. Derslerin ardından AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?  2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum - 1

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde yaz okulu sunav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU NASIL ÖĞRENİLİR?

Yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

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