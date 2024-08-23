AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?  2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde AÖF yaz okulu sunav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek.