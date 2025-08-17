AÖF yaz okulu sınav sonuçları tarihi: Gözler Anadolu Üniversitesi'nde

2025 yaz dönemi kapsamında düzenlenen AÖF yaz okulu sınavları, Ağustos ayında gerçekleştirildi. Öğrenciler sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı.



Anadolu Üniversitesi genellikle sınav sonuçlarını, sınavların yapılmasının ardından 10 gün içerisinde erişime açıyor. Bu nedenle AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.



AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresi ya da e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.



YAZ OKULU SONUÇLARININ ÖNEMİ



AÖF yaz okulu, özellikle mezuniyet aşamasına gelen veya başarısız derslerini telafi etmek isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. Yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrenci mezuniyet sevincini yaşayacak. Ayrıca sonuçların duyurulmasının ardından ders geçme notları ve başarı durumları sistem üzerinden görülebilecek.