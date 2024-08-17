AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları ardından yaz okulu sınavı da yapıldı. Tek oturumda gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan binlerce AÖF'lü şimdi ise sınav sonuçlarına odaklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fakültesi () yaz okulu sınavları geride kaldı. 17 Ağustos Cumartesi günü saat 14:00'da başlayan sınavda adaylara her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Sınavın ardından sonuçlar ve cevap anahtarları gündem oldu. İşte, AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları ile sonuçlara dair bilgiler...

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF'ün 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar ise 31 Ağustos'ta ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının, ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.

2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

AÖF YAZ OKULU CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları yayımlanmadı.

AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevaplarının 1 hafta içerisinde erişime açılacaı tahmin ediliyor.

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