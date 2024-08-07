AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? (2024 açıköğretim yaz okulu sınav tarihi)

2024 AÖF yaz okulu sınavı için tarih araştırmaları başladı. 1-5 Temmuz tarihlerinde tamamlanan AÖF yaz okulu sınav kayıtlarının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?



AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınav takvimi belli oldu.



Yaz okulu ardından sınavlar 17 Ağustos günü uygulanacak.



AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Yaz Okulu kayıt işlem basamakları aşağıdaki gibidir:



Öğrenci, “https://anasis.anadolu.edu.tr” adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri”ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.



Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.



Öğrenci, derslerini seçtikten sonra ders seçim onayı vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.) kontrol ettikten sonra ders seçim onayını verecektir. “ÖZELLİKLE DİKKAT EDİNİZ!” Kayıt onayı verilen dersler için sistemde daha sonra değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.



Öğrenci, seçmiş olduğu ders/derslerin saatine göre hesaplanan Yaz Okulu için ödemesi gereken öğrenim ücretini görebilecek ve Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine T.C. kimlik numarasını, adını ve soyadını belirterek veya yine aynı bankanın İnternet bankacılığı, Sanal POS ve bankomatları aracılığıyla ödeyebilecektir. Ödemeler Kurum ödemelerinden veya ATM’lerden yapılmalıdır. EFT/Havale yapılmamalıdır. Öğrenci bilgisayarda gördüğü tutarın tamamını ödemek zorundadır. Aksi takdirde kayıt onayı verilmeyecektir.



Zaruri durumlarda birim çalışanı öğrencinin “Yaz Okulu Ders Seçim Onayı”nı kaldırabilir. Bunun için öğrencinin, ders seçimini tamamlamış, ödemesi gereken ücret bankaya bildirilmiş ancak bu ücreti ödememiş olması gerekir. Bu işlem için “Örgün Öğrenci Otomasyonundan Kayıt-Kayıt Yenileme menüsünden Yaz Okulu Ders Seçim Onayını Kaldır” programı kullanılacaktır.



Ödemesini yapan öğrencinin yaz okulu kayıt onayı (seçilen dersler için hesaplanan tutar ile banka ödemeleri karşılaştırılarak eşit olması hâlinde) sistemden otomatik olarak verilecektir.



3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenler, malüller ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş olanların çocuklarından ve Devlet Burslusu öğrencilerden “Yaz Okulu Öğrenim Ücreti” tutarı tahsil edilmeyecektir.