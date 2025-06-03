AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025 AÖF bütünleme sınavı tarihi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için yaz aylarının en çok merak edilen konularından biri, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu oluyor. Özellikle mezuniyetine az kalan veya başarısız olduğu dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler, 2025 yılı AÖF yaz okulu takvimi hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
2025 AÖF yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan AÖF final sınavlarından geçersiz not alan öğrenciler, ders bırakmamak için AÖF yaz okulunun açılmasını bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler yaz okulu sınavına ise 16 Ağustos 2025 tarihinde katılım sağlayacak.
2025 AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı - 07-08 Aralık 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı - 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı - 16 Ağustos 2025
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