AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025 AÖF bütünleme sınavı tarihi

2025 AÖF yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan AÖF final sınavlarından geçersiz not alan öğrenciler, ders bırakmamak için AÖF yaz okulunun açılmasını bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?



AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?



AÖF yaz okulu 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler yaz okulu sınavına ise 16 Ağustos 2025 tarihinde katılım sağlayacak.



2025 AÖF SINAV TAKVİMİ



Güz Dönemi Ara Sınavı - 07-08 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı - 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı - 16 Ağustos 2025