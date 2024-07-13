AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihini paylaştı

Anadolu Üniversitesi Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ( AÖF ) 2023-2024 Bahar Dönemi final sınavları ardından gözler yaz okulu sınavına çevrildi. Yayınlanan akademik takvim ile Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu sınavı tarihi belli oldu.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 17 Ağustos Cumartesi 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.