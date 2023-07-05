AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte Açıköğretim yaz okulu sınav tarihleri

AÖF yaz okulu kayıtları devam ediyor. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır. İşte, Açıköğretim yaz okulu sınav tarihleri...



AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri 3 Temmuz 2023-19 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.



AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?



AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.