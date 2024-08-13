AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarını yaparak derslere giren öğrencilerin gündeminde sınav tarihi var.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2024 yaz okulu sınavları 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan duyuru ile AÖF yaz okulu sınav belgesi erişime açıldı. Yapılan açıklamada, "2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.