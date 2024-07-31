AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2024 AÖF yaz okulu sınavları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları ardından yaz okulu sınavı yapılacak. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2024 AÖF yaz okulu sınavları

2024 Anadolu Üniversitesi takvimi ile Fakültesi yaz okulu kayıtları ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Takvime göre, yaz okulu sınavları ağustos ayında gerçekleştirilecek. İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınavlarında son bilgiler...

AÖF 2024 YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2024 yaz okulu sınavları 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

YAZ OKULU SINAVININ KATKISI

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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