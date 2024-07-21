AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları ardından yaz okulu sınavı yapılacak. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.