AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları ardından yaz okulu sınavı yapılacak. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
AÖF 2024 YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2024 yaz okulu sınavları 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
YAZ OKULU SINAVININ KATKISI
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.
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