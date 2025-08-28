AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonuçlarında son durum

ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 24 Ağustos tarihinde uygulanmıştı. Soru kağıtları ve cevap anahtarları aynı gün yayımlandı; adaylar bu materyallere erişebiliyor. Yeni eğitim öğretim için geri sayım sürerken üniversitenin resmi adresinden bilgilendirmeler yapılıyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak geçen yıl sonuçlar sınav tarihinden 4 gün sonra, 28 Ağustos’ta ilan edilmişti. Bu nedenle 2025 için de sonuçların 27–28 Ağustos tarihlerinde duyurulması bekleniyor.

ÜÇ DERS SINAVINDA HESAPLAMA



Mezuniyet üç ders sınavının geçme notu öğrencinin, ilgili ders için 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılında aldığı Vize notunun %30 ile Mezuniyet Üç Ders Sınav notunun %70’i toplanarak hesaplanmaktadır.

