AÖF yaz okulu kayıtları başladı (AÖF yaz okulu harç ücreti ne kadar?)

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bitirme sınavları geçtiğimiz hafta sonuçlanmıştı. Corona virüs önlemleri nedeniyle online yapılan sınavların ardından öğrenciler yaz okulu ve üç ders sınavıyla ilgili açıklamaları beklemeye başladı.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI YAPILACAK MI?

Anadolu Üniversitesi, bu sene üç ders sınavı yapılmayacağını her öğrencinin koşulsuz kayıt yaptırabileceği yaz okulu programının uygulanacağını açıkladı.

2020 AÖF YAZ OKULU KILAVUZU

Beş hafta sürecek AÖF yaz okulu başvuruları 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, belirtilen başvuru tarihleri aralığında 'https://aof.anadolu.edu.tr/kayit' adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Öğrenciler yaz okulunda en fazla beş ders alabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Pandemi şartlarının elvermesi durumunda sınavların yüz yüze yapılması planlanıyor.

AÖF YAZ OKULU HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF yaz okulu ücretlerine bu sene zam yapılmadı, ücretle 2018-2019 öğretim yılıyla aynı kaldı. Harç ücreti alınan ders saysına göre değişiklik gösteriyor.

Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti:

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.



Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.



Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.



Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.