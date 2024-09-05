AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı

AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinden duyuruldu. Her yıl ekim ayında başlayan kayıt yenileme için takvimiyle sürecin ayrıntıları paylaşıldı.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Belirlenen takvime göre, kayıt yenileme süreci ekim ayının ilk günlerinde başlayacak. AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Takvimle güz dönemi ara sınavı ve güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri paylaşıldı.
Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.
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