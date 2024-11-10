AÖL 1.dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerlerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Takvime göre, AÖL sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. Sınavlar;

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.