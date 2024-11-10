AÖL 1.dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerlerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu
Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2024-2025 Eğitim yılı sınav takvimi belli oldu. Takvimin ilan edildiği kılavuzda AÖL sınav yerlerinin yayımlanacağı tarihe de yer verildi. Peki, AÖL 1.dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Takvime göre, AÖL sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. Sınavlar;
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav giriş belgeleri 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek. Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.
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