AÖL 1.Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi
Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) sınav takvimi ile 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Takvime göre, AÖL 1.dönem sınavları aralık ayının üçüncü haftasında gerçekleşecek. Sınav için son kontrollerini sağlayan öğrenciler bir yandan da AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. MEB yayımladığı takvimde AÖL sınav yerleri için tarih verdi. Peki, AÖL 1.Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) 1.dönem sınavlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. AÖL 1.dönem sınavları üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak.
Takvim doğrultusunda AÖL 1.dönem sınavları 21 - 22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Sabah oturumları saat 10.00'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'de gerçekleşecek.
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