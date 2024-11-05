AÖL 1.Dönem sınav takvimi: AÖL sınavları ne zaman?
Açık lise kayıtlarını yaptıran öğrenciler tarafından AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1.Dönem sınav takvimi araştırılıyor. Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman gerçekleşecek? İşte AÖL 1.Dönem sınav takviminin ayrıntıları...
MEB Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 1. dönem sınavları için takvim paylaşıldı. Yayımlanan sınav kılavuzunda sınav tarihlerine ve sınav giriş belgelerine yönelik bilgilendirme yapıldı. AÖL 1.Dönem sınavları aralık ayının son günlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
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