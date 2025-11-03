AÖL 1.dönem sınav takvimi belli oldu: Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 sınav tarihleri belli oldu. Belirlenen takvim doğrultusunda 1.dönem sınavları aralık ayında tamamlanacak. AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;



1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.



AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINIR?



Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.