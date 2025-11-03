AÖL 1.dönem sınav takvimi belli oldu: Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki, AÖL 1.dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 sınav tarihleri belli oldu. Belirlenen takvim doğrultusunda 1.dönem sınavları aralık ayında tamamlanacak. AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINIR?
Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
SINAV SORULARI - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Açık lise yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Sınavlara ilişkin detaylı bilgilere ve duyurulara, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Genel Müdürlüğü’nün aol.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini yapmaları gerekmektedir.