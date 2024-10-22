AÖL 1.dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi için tarih verdi
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Takvime göre, AÖL ilk dönem sınavları aralık ayında yapılacak. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi belli oldu. 2024-2025 eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavları 3 oturumda tamamlanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. AÖL 1.dönem oturum bilgileri ise şöyle;
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav yerlerini sorgulayabilecek
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