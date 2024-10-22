AÖL 1.dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi için tarih verdi

Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi belli oldu. 2024-2025 eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavları 3 oturumda tamamlanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. AÖL 1.dönem oturum bilgileri ise şöyle;



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.