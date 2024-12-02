AÖL 1.dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi için tarih verdi

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



AÖL üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.



