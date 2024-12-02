AÖL 1.dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi için tarih verdi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak öğrencilerin sınav günü AÖL sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım devam ederken, öğrencilerin sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalar hız kazandı. AÖL kılavuzuyla sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih duyuruldu.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
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