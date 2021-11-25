AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? (Açık öğretim lisesi sınavları online mı olacak?)

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınav tarihlerini açıkladı. AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri, 1 Aralık 2021'de sistem üzerinden yayımlanacak.  Peki, AÖL 1. dönem sınavı hangi gün yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 12:38

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? (Açık öğretim lisesi sınavları online mı olacak?)

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Açıköğretim Fakülteleri sınav tarihleri açıklandı

Açıköğretim Fakülteleri sınav tarihleri açıklandı

Milli Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına ait sınav takvimi yayınlandı.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden yayınlanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları 4 Aralık’tan 10 Aralık’a kadar çevrimiçi ortamda (online) yapılacak.

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