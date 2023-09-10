AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2023-2024 sınavlarında son durum

2023-2024 AÖL'de 1. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok açık lise öğrencisinin merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. Gözler şimdi 2023-2024 açık lise sınavlarının yapılacağı tarihlerde. İşte, yeni dönem açık öğretim lise sınavları hakkında ayrıntılar...



AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.



2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.



AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı, AÖL 1. dönem sınavlarına dair ayrıntıları paylaşmadı.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



