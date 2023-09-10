AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2023-2024 sınavlarında son durum

AÖL 1. dönem sınavlarına dair araştırmalar, henüz kayıt tarihleri belli olmamasına rağmen başladı. Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği öğrenmek istiyor. Peki, açıköğretim lise sınavları ne zaman?

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2023-2024 sınavlarında son durum

2023-2024 'de 1. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok öğrencisinin merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. Gözler şimdi 2023-2024 açık lise sınavlarının yapılacağı tarihlerde. İşte, yeni dönem açık öğretim lise sınavları hakkında ayrıntılar...

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı, AÖL 1. dönem sınavlarına dair ayrıntıları paylaşmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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