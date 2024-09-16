AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak?  2024-2025 dönemi Açık Lise sınav takvimi

2024-2025 dönemi Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) sınav takvimi belli oldu. Sınav hazırlıklarına erkenden başlamak isteyen AÖL öğrenciler, ilk dönem sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak?  2024-2025 dönemi Açık Lise sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 1. dönem sınavları için takvim paylaşıldı. sınavları üç oturum halinde uygulanacak ve sınavlarda adaylara her oturum için 100 dakika süre verilecek.

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak?  2024-2025 dönemi Açık Lise sınav takvimi - 1

SINAV TAKVİMİ

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak?  2024-2025 dönemi Açık Lise sınav takvimi - 2

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb..gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

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