AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak?  2024-2025 dönemi Açık Lise sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 1. dönem sınavları için takvim paylaşıldı. AÖL sınavları üç oturum halinde uygulanacak ve sınavlarda adaylara her oturum için 100 dakika süre verilecek.
AÖL SINAV TAKVİMİ
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Aöl
- Meb
- Açıköğretim