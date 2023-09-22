AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için tarih verdi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi;

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları;



SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ



1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.



Sınav; 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.