AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları duyurusu paylaştı.

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için tarih verdi

Açık Öğretim Lisesi () 1. Dönem sınav tarihleri açıklandı. Milli Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi;

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları;

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Sınav; 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için tarih verdi - 1

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
- Açık Öğretim Ortaokulu için

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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