AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav tarihlerini paylaştı

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2024-2025 1. dönem yazılı sınav takvimi belli oldu. MEB AÖL sınav tarihlerini resmi internet adresinden paylaştı. Peki, AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav tarihlerini paylaştı

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının gerçekleştirileceği tarihi paylaştı. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak.

SINAV TAKVİMİ

Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri

1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00


2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav tarihlerini paylaştı - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet..gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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