AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav tarihlerini paylaştı

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının gerçekleştirileceği tarihi paylaştı. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ



Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri



1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00





2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00



3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00