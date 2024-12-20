AÖL 1.dönem sınavları saat kaçta başlayacak/bitecek? (AÖL sınav süresi)

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için girdiği AÖL sınavı oturumlarının ayrıntıları belli oldu."AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM YAZILI SINAV DUYURUSU " ile sınav tarihleri ve süreleri paylaşıldı.

AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

AÖL SINAV SÜRESİ

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.



Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.



Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.