AÖL 1. Dönem sınavlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile



-Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx



-Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx



internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.