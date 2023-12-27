AÖL 1. Dönem sınavlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde dört oturumda tamamlandı. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlandı.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.
1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız
2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile
-Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
-Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.
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