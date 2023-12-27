AÖL 1. Dönem sınavlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1. dönem sınavlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Öğrenciler, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden AÖL 1,2 ve 3.oturum soru ve cevaplarına ulaşabilecekler.

AÖL 1. Dönem sınavlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde dört oturumda tamamlandı. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www..gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlandı. 

AÖL 1. Dönem sınavlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Milli Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

AÖL 1. Dönem sınavlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile

-Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

-Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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