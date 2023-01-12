Açık lise (AÖL) 2. dönem kayıtları ne zaman? (2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri)

Açık lise (AÖL) 2. dönem kayıtları için tarih araştırmaları başladı. 9-20 Aralık tarihleri arasında tamamlanan AÖL sınavlarının ardından 2. dönem kayıt ve sınav tarihleri merak edildi. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman?

Açık lise (AÖL) 2. dönem kayıtları ne zaman? (2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri)

Açık lise 2. dönem kayıtları için geri sayım başladı. Milli Bakanlığı () tarafından belirlenecek çalışma takvimiyle birlikte 2. dönem kayıt tarihleri belirlenecek. Peki, AÖL kayıtları ne yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen AÖL 2. dönem kayıtları ve sınav tarihleri merak ediliyor.

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. MEB’in yeni çalışma takvimini duyurmasıyla kayıt tarihleri belli olacak.

Açık lise (AÖL) 2. dönem kayıtları ne zaman? (2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri) - 1

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirnen takvime göre AÖL sınavları düzenleniyor. AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Açık lise öğrencileri şimdi de MEB'in AÖL 2. dönem sınav tarihlerini duyurmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti.

Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının yine Mart ayı itibariyle yapılması bekleniyor.

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