Açık lise (AÖL) 2. dönem kayıtları ne zaman? (2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri)

Açık lise 2. dönem kayıtları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenecek çalışma takvimiyle birlikte 2. dönem AÖL kayıt tarihleri belirlenecek. Peki, AÖL kayıtları ne yapılacak?



AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen AÖL 2. dönem kayıtları ve sınav tarihleri merak ediliyor.



Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. MEB’in yeni çalışma takvimini duyurmasıyla kayıt tarihleri belli olacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirnen takvime göre AÖL sınavları düzenleniyor. AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Açık lise öğrencileri şimdi de MEB'in AÖL 2. dönem sınav tarihlerini duyurmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti.



Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının yine Mart ayı itibariyle yapılması bekleniyor.