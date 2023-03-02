AÖL 2 .Dönem kayıtlarıyla ilgili duyuru: AÖL sınav tarihleri belli oldu mu, 2. Dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem kayıt duyuruları ardından gözler bir kez daha sınav tarihlerine çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada; "Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Ülkemizde; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri Bakanlık Makamının Oluru doğrultusunda aşağıdaki şekilde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. AÖL 2. Dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.