AÖL 2. dönem online sınavlar başladı (Açık lise sınavları ne zaman sona erecek?)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları başladı.

Corona virüs nedeniyle ertelenen sınavlar online olarak yapılıyor.

Açıköğretim lise 1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021 - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı.

AÖL 2. dönem sınavları ise 25 - 29 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Öürenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numara ve şifreleri ile öğrenciler online sınava giriş yaparak katılacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacak.

AÖL sınavları belirtilen tarih aralığında online sınav sisteminde gerçekleştirilecek. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden oluşan testleri yapacaklar.

AÖL SINAVLARI NASIL UYGULANACAK?

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

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