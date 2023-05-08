AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB açık lise sınav sonuçları)

2023 AÖL sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yüzlerce açık lise öğrencisinin katılım sağladığı AÖL ara sınavlarının ardından, gözler MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak uygulanan AÖL sınavlarının sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor.
AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının, sınavların tamamlanmasının ardından ilk 15 gün için açıklanması bekleniyor.
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AÖL 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme ve değerlendirme esaslarına göre sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek.
Açık Lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavlarda adayların doğru yanıtladıkları her sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak.
2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu ise 45 olacak. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Öğrencilerin dersi başarıyla geçmesi için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekir.