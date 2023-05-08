AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB açık lise sınav sonuçları)

2023 AÖL sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yüzlerce açık lise öğrencisinin katılım sağladığı AÖL ara sınavlarının ardından, gözler MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak uygulanan AÖL sınavlarının sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor.



AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının, sınavların tamamlanmasının ardından ilk 15 gün için açıklanması bekleniyor.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI