AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları sona erdi.

Corona virüs nedeniyle ertelenen sınavlar online olarak yapıldı.

Açıköğretim lise 1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021 - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı.

AÖL 2. dönem sınavları ise 25 - 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.

Öürenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numara ve şifreleri ile öğrenciler online sınava giriş yaparak katıldı. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulandı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.