AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? (Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi)
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler 2.dönem sınav takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav takvimiyle 2.dönem sınav tarihlerini duyurdu. AÖL 2.dönem sınavları mart ayında gerçekleşecek. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman gerçekleşecek?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek.
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yayımlanan sınav duyurusunda sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe de yer verildi. Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
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