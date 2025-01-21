AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? (Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi)

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek.



SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ



1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

