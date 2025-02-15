AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? (AÖL 2.dönem sınav takvimi)

"Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri" duyurusuyla birlikte 2.dönem sınav tarihleri de belli oldu. Takvime göre, yüz yüze ve e-Sınavlar farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.

