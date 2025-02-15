AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? (AÖL 2.dönem sınav takvimi)
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınav takvimine yönelik araştırmalar sürüyor. Takvime göre, AÖL 2.dönem sınavları mart ayında gerçekleştirilecek. Sınavı kaçırmak istemeyen öğrenciler, AÖL 2.dönem sınavlarıyla ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?
"Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri" duyurusuyla birlikte 2.dönem sınav tarihleri de belli oldu. Takvime göre, yüz yüze ve e-Sınavlar farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.
AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamayacak.
NOT: Kayıt tarihleri arasında işlemlerini tamamlayan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimini yaparak sınav bölgesi irtibat merkezini güncelleyebilirler.
Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak.
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