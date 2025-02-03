AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarih ilk dönem sınavları ardından gündeme geldi. Takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları mart ayında gerçekleşecek. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci 2024-2025 2. dönem sınav tarihlerini inceliyor. MEB, AÖL sınav tarihlerini resmi internet adresi üzerinden duyurdu.
AÖL SINAV TARİHLERİ
MEB'den yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacakr. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.
NOT: Kayıt tarihleri arasında işlemlerini tamamlayan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimini yaparak sınav bölgesi irtibat merkezini güncelleyebilirler.
Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır." denildi.
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