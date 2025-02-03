AÖL 2.dönem sınavları ne zaman?  AÖL sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi ( AÖL ) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci 2024-2025 2. dönem sınav tarihlerini inceliyor. MEB , AÖL sınav tarihlerini resmi internet adresi üzerinden duyurdu.

AÖL SINAV TARİHLERİ

MEB'den yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacakr. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.



NOT: Kayıt tarihleri arasında işlemlerini tamamlayan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimini yaparak sınav bölgesi irtibat merkezini güncelleyebilirler.



Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır." denildi.