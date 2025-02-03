AÖL 2.dönem sınavları ne zaman?  AÖL sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarih ilk dönem sınavları ardından gündeme geldi. Takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları mart ayında gerçekleşecek. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2.dönem sınavları ne zaman?  AÖL sınav takvimi

Milli Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi () bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci 2024-2025 2. dönem sınav tarihlerini inceliyor. , AÖL sınav tarihlerini resmi internet adresi üzerinden duyurdu. 

AÖL 2.dönem sınavları ne zaman?  AÖL sınav takvimi - 1

SINAV TARİHLERİ

'den yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacakr. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.

NOT: Kayıt tarihleri arasında işlemlerini tamamlayan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimini yaparak sınav bölgesi irtibat merkezini güncelleyebilirler.

Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır." denildi. 

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