AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Gözler Açıköğretim Lisesi sınav tarihlerinde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.
İlk kayıt ve kayıt yenileme yapmayan, sınav ücretini yatırmayan öğrenciler, 2. dönem sınavlarına katılım sağlayamayacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 1. Dönem sınavları 9-20 Aralık 2022 tarihlerinde online olarak tamamlandı. Henüz 2. dönem sınav takvimi yayınlanmadı. Kayıt sürecinin sona ermesi ardından 2. dönem sınavlarının nisan ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
2.dönem sınav takviminin açıklanması ardından sınavların hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı belli olacak.
ONLİNE MI YAPILACAK?
İkinci dönem sınavlarının daha önce olduğu gibi AÖK üzerinden çevrim içi olarak organize edilmesi bekleniyor.