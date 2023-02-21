AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Gözler Açıköğretim Lisesi sınav tarihlerinde

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



AÖL 1. Dönem sınavları 9-20 Aralık 2022 tarihlerinde online olarak tamamlandı. Henüz 2. dönem sınav takvimi yayınlanmadı. Kayıt sürecinin sona ermesi ardından 2. dönem sınavlarının nisan ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2.dönem sınav takviminin açıklanması ardından sınavların hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı belli olacak.